ОПРОС: Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?

Очередной монумент в память о войне появился в центре Петрозаводска. Как вы к этому относитесь?

В минувший понедельник, 29 июля, в парке Мира у школы искусств, рядом с мемориалом "Черный тюльпан" и недавно установленной боевой машиной десанта появился еще и памятник "Защитнику Родины".

Его автором стал народный художник Российской Федерации Салават Щербаков.

Памятник "Защитнику Родины" установлен в память о тех, кто отдал свою жизнь за защиту Отечества в самых разных войнах и контртеррористических операциях.

"За сравнительно короткий срок на небольшой территории города Петрозаводска появляется восьмой объект памяти. Каждый памятник по-своему дорог и важен петрозаводчанам, - отметила Ирина Мирошник. - Это важно для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал рубежи нашей Родины и исполнял свой интернациональный долг. Это важно и для подрастающего поколения. Жители города Петрозаводска здесь часто бывают со своими детьми. Вот он патриотизм в действии. И мы рассчитываем, что новое поколение петрозаводчан, жителей Республики Карелия будет бережно хранить память и понимание того, что война – это страшно".

А как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?

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