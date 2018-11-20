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Новости. Общество
12:30, 20 Ноября 2018

ОПРОС: Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?

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Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм.

Экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. Это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%, сообщают Известия.

Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография".

Авторы инициативы отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.

Предполагается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

Документ уже получил одобрение Минздрава. При этом в ведомстве подчеркнули, что конкретные меры пока не принимаются.

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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zanoza
2018-11-20 13:05:46
Да запретить продавать до тех пор пока в колбасе и сосисках не появится мясо.
тетка
2018-11-20 13:03:43
Нынешняя колбаса по своему содержанию не стоит даже пятой части этой цены. Странные у нас люди, сами себе враги.
Неравнодушный
2018-11-20 12:37:53
Просто подорожает, а если на ней написать, что она финская, так ещё и нарасхват будет.
Мизантроп
2018-11-20 12:37:17
20.11.19г Минздрав России не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие переработанные мясопродукты (такие как сосиски и бекон), но рекомендует не злоупотреблять ими. Министр здравоохранения Вероника Скворцова не поддержала инициативу Экспертного совета при правительстве ввести акцизы на такую продукцию. В Минсельхозе не посчитали целесообразным вводить акцизы на колбасу. Минфин не прорабатывал этот вопрос.
sim22
2018-11-20 12:34:12
По просьбе народа, подорожала колбаса!
Напоминает 80 годы прошлого столетия. Сначала колбаса вредная - колбаса пропадает, потом кофе вредное - кофе пропадает и т.д.!
Гость
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