ОПРОС: Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?

Трагедия в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" стала одним из самых серьезных пожаров в России за последние годы и потрясла всю страну.

Возгорание в ТРЦ в Кемерово произошло в воскресенье, 25 марта. По случаю начала школьных каникул в здании было много детей. По последним данным, погибли более 60 человек, но число жертв продолжает увеличиваться.

Большинство людей обнаружили в кинозалах, которые расположены на четвертом, последнем этаже, где находился очаг возгорания. Пожарные смогли добраться туда только к вечеру 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому о пожаре люди узнавали только от сотрудников ТРЦ и других посетителей, пишет "Медуза".

В Петрозаводске работают три крупных торгово-развлекательных центра.

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в карельской столице?

Проголосовать можно здесь.