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Новости. Общество
12:06, 26 Марта 2018

ОПРОС: Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?

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Трагедия в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" стала одним из самых серьезных пожаров в России за последние годы и потрясла всю страну.

Возгорание в ТРЦ в Кемерово произошло в воскресенье, 25 марта. По случаю начала школьных каникул в здании было много детей. По последним данным, погибли более 60 человек, но число жертв продолжает увеличиваться.

Большинство людей обнаружили в кинозалах, которые расположены на четвертом, последнем этаже, где находился очаг возгорания. Пожарные смогли добраться туда только к вечеру 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому о пожаре люди узнавали только от сотрудников ТРЦ и других посетителей, пишет "Медуза".

В Петрозаводске работают три крупных торгово-развлекательных центра.

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в карельской столице?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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goo
2018-03-26 16:31:58
По моему в прошлом году был пожар в ТЦ в Петрозаводске, сигнализация сработала четко и система потушила огонь до приезда пожарных. Не вижу повода для истерик.
Американец
2018-03-26 16:01:45
либералы приняли такое законодательство, чтобы типа не прессовать бизнес, но эффект другой получился.

Они же народ за мусор считают, только как средство наживы и источник денег, поэтому им до лампочки, сколько и кого погибнет
елпидифор
2018-03-26 14:02:42
Я бы посоветовал петрозаводским журналистам провести самостоятельное расследование, насколько безопасны наши ТРЦ. Это не так ложно, в 80-е я помогал сделать такую проверку в (тогда еще универмаге) "Карелия" - ни один датчик пожарной тревоги не сработал. Так что это - система: пока жареный петух не клюнет? Но кто сегодня в этом виноват? Я полагаю, те, кто скорбят за всех нас больше всего: их указы, постановления, разрешения позволили создать такую ситуацию. А этих людей за последние 20 лет было всего двое.
Беня
2018-03-26 16:05:22
елпидифор, я думаю это и сейчас запросто не сработает. Сделали перепланировочку, шлейф сигнализации порвали, а потом отключили, шоб она сработками не трахала межушнОе нервное сплетение.

елпидифор, кто виноват? Это не бином ньютона. Кого жаба душит починять сигнализацию, тот и виноват.
Сеня
2018-03-26 14:01:25
Извели госпожнадзор ироды , запретили проверки. Надо было взяточников из их числа садить , а не утилизировать эту службу.
stranger
2018-03-26 13:29:49
Очень, очень жаль, что погибли дети и взрослые. Причина случившегося: алчность одних, некомпетентность других и абсолютное равнодушие третьих.
sherhan2
2018-03-26 13:14:40
Кто там защищал малый бизнес,чтоб его "не кошмарили"? Вот вам и звоночек.
Беня
2018-03-26 15:57:21
sherhan2, 20 000 кв. м. основных средв это малый бизнес? Ну-ну. Того, кто писал критерий малого бизнеса в законе надо повесить за одно известное место, желательно в прямом эфире первого канала.
XEON
2018-03-26 13:04:34
В Макси на нижнем паркинге , в празднично предпразничные дни , уже страшно .Даже без пожара . Один выезд на 2 уровня . Создаст кучу жертв . И кто только такие проекты рисует .....
goo
2018-03-26 13:54:19
XEON 2013-01-15 19:58:35
А мне Нелидов нравится и на выборах бы за него бы пошел голосовать . Укатали человека с помощью СМИ и теперь еще издеваются . stolicaonego.ru/analytics/195103/
Д.Ю
2018-03-26 12:38:20
Зачем делать кинотеатры на последних этажах, где эвакуация затруднена? Пока до них дойдешь - что-нибудь да купишь?
Неравнодушный
2018-03-26 12:16:42
Конечно, может, и к Реуту ходить не надо.
Гость
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