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Новости. Общество
12:24, 03 Апреля 2018

ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?

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В столице Карелии с наступлением оттепели на дорогах появилось большое количество ям.

Во вторник на ул.Шотмана планируют заделать яму, где более 10 автомобилистов пробили колеса.

"Такого ужаса на дорогах еще не было", - говорят жалующиеся на ямы автомобилисты.

Как вы думаете, почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Антон
2018-04-03 14:00:32
Какой же произвол творится в Карелии то, до чего довели то все это, какой позор
Попов
2018-04-03 13:59:17
Все просто, уважаемых чиновников Мирошник,Бекелева,Мизинкову без право на УДО отправить на Колыму лет на 7,5. Все автомобилистам потерпевшим подать в СУД на данных чиновников за казнокрадство и халатную работу.Пока будем молчать как терпилы так и будет все хер...Во.
Жуков
2018-04-03 13:49:20
Надо привлечь чиновника подписавшего акт о приёмке к уголовной ответственности за халатность, и если не срок то полное возмещение расходов бюджета на данный участок дороги. Пример и урок таким же тюленям.
Оля
2018-04-03 13:48:58
При Ширшиной в 100 раз лучше было,ей и палки в работу постоянно вставляли, ещё и денег не давали на дороги,, как-то умудрялись экономить....,а при этой кастелянше,извините,: и деньги дали, и поддержка сверху... но....колёса отрывают на дорогах и не один .а десяток автолюбителей уже в яму попали.а ям полно.....и никто не наказан ....слабое руководство Республики только фото выставляет носом к верху ,обидно....
Я не голосовала за Ширшину.но уже начинаю жалеть когда думала что правильно её "убрали"....получили правда теперь" понос слов и запор мысли(как сейчас начнут искать причины схода асфальта) с огромным не профессионализмом....жалко Петрозаводск...
Гарик
2018-04-03 13:21:26
...потому , что своровали всё и деньги , и асфальт . Как Кир говорит , бездари )))
кир
2018-04-03 13:15:14
Мне пофиг. Служил в ГДР один. На армейском тягаче ездил по дорогам из бетонных плит. Никаких ям там не было. Думаете, что придет дядя и всё сделает? Так не бывает. Пока миллионы здоровых мужиков не работают в производстве, а придуряются в охранных структурах или "работают" как Юзер, ничего полезного у нас не будет.
Костя1
2018-04-03 13:07:04
Уверенность дорожников в безнаказанность.
User
2018-04-03 12:54:03
"Такого ужаса на дорогах еще не было", - говорят жалующиеся на ямы автомобилисты.

Ежегодная мантра голосующих "за". Бу-га-га!
Думаю, что асфальт сходит вместе со снегом, потому что население это устраивает. Где в опросе вариант "Всё вышеперечисленное"?
Гость
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Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


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