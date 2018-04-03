ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?

В столице Карелии с наступлением оттепели на дорогах появилось большое количество ям.

Во вторник на ул.Шотмана планируют заделать яму, где более 10 автомобилистов пробили колеса.

"Такого ужаса на дорогах еще не было", - говорят жалующиеся на ямы автомобилисты.

Как вы думаете, почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?

Проголосовать можно здесь.