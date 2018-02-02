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Новости. Общество
11:35, 02 Февраля 2018

ОПРОС: Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?

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До выборов президента РФ остается чуть менее двух месяцев.

Выборы президента России состоятся 18 марта. До этого события остается чуть менее двух месяцев. 

Поэтому "Столица на Онего" решила поинтересоваться, а вы пойдете голосовать на предстоящих выборах президента РФ?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Кирилл
2018-02-02 18:07:46
Сегодня переводил старушку через дорогу,так она категорически за Грудинина П.Н.,даже удивился,обычно старые люди все раньше за Путина были,видимо коррупция и воровство достали и их тоже...
deep
2018-02-02 18:41:39
Кирилл, конечно за Грудинина, они же в магазин ходят, в аптеку, ЖКХ платят и далее, поэтому видят, что денег просто не хватает. Это только Кир про бабушек, голосующих за Путина, по ушам трёт.
циник
2018-02-02 18:28:27
Кирилл, Хе-хе-хе... deep, перелогинься. Это уже не смешно))))
deep
2018-02-02 17:00:08
Люди! Не слушайте ни циников, ни Киров. Надо идти на выборы, обязательно, может это последний шанс сохранить Россию. Пусть врут про Грудинина, но у них есть команда, за него говорят практические дела и действия! А кроме Грудинина ни какого другого кандидата нет ни практических дел, ни программы, ни команды! Думайте!
кир
2018-02-02 17:10:35
deep, где ты читал, что я отвергаю выборы? Это User не хочет. Будь внимательней, горячо страстный ты наш. :) Добавлю, что знакомые бабушки идут голосовать за В. Путина. Они и блокадницы, и жены офицеров советской армии.
deep
2018-02-02 18:10:23
кир, надо не за Путина, а за детей и внуков голосовать, большинству из которых при такой жизни, кроме бесправия, ничего не светит.
циник
2018-02-02 17:05:43
deep, Ахахахааааа.. Истерика? Посмотри "В гостях у сказки" К.Семина.
"Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын-двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут... мозги пудришь... Плохо кончится..."(с)
deep
2018-02-02 18:12:41
циник, истерика в другом лагере, после появления Грудинина, а у меня Ляпота и подъем энтузазизма!
циник
2018-02-02 18:25:24
deep, В каком другом лагере, убогий? Это проект АП, его бы уже давно сняли за "якобы забытые" миллиарды. Им явка нужна! Ты Семина посмотрел?
циник
2018-02-02 12:43:20
"Если вы не проголосуете, то за вас будет выбирать меньшинство"...
Это замечательная формула справедлива при маааленьком таком условии: ЭТО СТРАШНО... НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫБОРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ.
Но в том то и фишка демократии, что выборы - это магическое действие, имеющее не больше смысла, чем втыкание иголок в тряпичную куклу или "исцеление ауры" путем пассов руками.
Цель выборов в чем? - В том, чтобы выбрать неких людей, которые ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ будет управлять триллионными потоками денег, блуждающими в государстве. Не так ли?
А если так, каким же нужно быть ИДИОТОМ, чтобы поверить, будто хозяева триллионов позволят рулить ИХ ДЕНЬГАМИ какому-то быдлу с улицы?
Не имеет значение, кого выберут и кто выберет. Триллионные потоки от этого в ваши карманы не потекут. Они потекут в те карманы, в которые и так текут с переходом к капитализму.
Именно в этом смысл тонкого замечания Черчилля: "Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных". - Он не уточняет, ДЛЯ КОГО ЭТО ТАК? - А это так для ЭЛИТЫ, ибо демократия - это пустышка, которую элита засовывает в рот народу, чтобы не вякал.
Просто запомните: жалкие 9 миллиардов рублей полковника Захарченко на порядки меньше денег любого Абрамовича, Вексельберга или там Усманова. Этого достаточно, чтобы не беспокоиться о выборах вообще.
User
2018-02-02 11:49:56
На выборы, когда они будут, пойду, а лохотроны - без меня.
кир
2018-02-02 12:21:03
User, выступил "незалежный"? Работа есть, машина есть, жильё тоже имеется. Чего ещё хочешь? Может знаешь как сбить в какую-то структуированную общность полудикие разноязычные племена на огромном пространстве и в окружении "дружелюбных соседей"? Поделись, не стесняйся. Вопить всякий может, а делать - нет.
User
2018-02-02 13:11:10
кир, еще хочу уверенности в завтрашнем дне и чтобы в мой карман не лезла воровская волосатая лапа. А ты чего хочешь?
кир
2018-02-02 16:00:16
Плейшнер, ну не смеши, "умру от акробатиков, смотри как вертится нахал". В.Высоцкий.
Плейшнер
2018-02-02 15:56:02
кир, При чём тут народ , воруют те кто близок к бюджету и недрам. Рыба гниёт с головы.
кир
2018-02-02 15:39:10
насмешница, хорошо!
кир
2018-02-02 15:38:50
циник, не надо идеализировать.
насмешница
2018-02-02 14:00:50
кир,
Если ты не часть решения, значит, ты — часть проблемы. (Чарльз Рознер, амер. маркетолог и рекламист)
циник
2018-02-02 13:36:11
кир, В истории моей стране это уже было сделано.
кир
2018-02-02 13:31:33
User, тоже хочу, но как это сделать, когда примерно две трети населения склонны к воровству? И делают это, когда руку или голову не отрубают.
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