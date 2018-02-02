ОПРОС: Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?

До выборов президента РФ остается чуть менее двух месяцев.

Выборы президента России состоятся 18 марта. До этого события остается чуть менее двух месяцев.

Поэтому "Столица на Онего" решила поинтересоваться, а вы пойдете голосовать на предстоящих выборах президента РФ?

Проголосовать можно здесь.