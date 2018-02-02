По теме
Загрузка...
До выборов президента РФ остается чуть менее двух месяцев.
Выборы президента России состоятся 18 марта. До этого события остается чуть менее двух месяцев.
Поэтому "Столица на Онего" решила поинтересоваться, а вы пойдете голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Проголосовать можно здесь.
По теме
Выбор читателей
26.01.2018, 09:17
26.01.2018, 23:30
31.01.2018, 19:40
29.01.2018, 16:56
26.01.2018, 10:18
Аналитика
01.02.2018 09:59
Обществоведение
Суд над Нелидовым близится к развязке.
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
29.01.2018 10:38
29.01.2018 09:18
Чтиво
Сегодня 10:10
Личное мнение
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
01.02.2018 10:34
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии