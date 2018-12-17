Опрос показал, что людям нечего тратить на подготовку к Новому году

Подвели итоги опроса: Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?

В опросе приняли участие 1094 человека, большинство из которых – 408 (37%) ответили, что им нечего тратить на подготовку к Новому году.

Чуть меньшее количество респондентов – 306 (27%) готовы выделить из своего бюджета до 5 тысяч рублей на Новый год.

Среди участников опроса 15% - 172 человека признались, что могут потратить до 10 тысяч рублей на подготовку к новогоднему празднику, 104 (9%) – больше 10 тысяч рублей.

Также есть люди (104 человека), которые не празднуют Новый год, соответственно и не тратят деньги на гуляния и подарки.