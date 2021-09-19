Опрос показал, что работодатели в Карелии не хотят думать о завтрашнем дне

Работодатели в Карелии зачастую неспособны прогнозировать свое будущее и неохотно делятся с властями информацией о перспективах развития.

Такой вывод сделало Управление труда и занятости Карелии, когда анкетировало работодателей при составлении при составлении прогноза потребности в кадрах для экономики и социальной сферы на 2022–2026 годы.

«Анализ проведенного мониторинга потребности работодателей в кадрах из года в год показывает низкую заинтересованность работодателей в участии в мониторинге (анкетировании), нежелание предоставлять какую-либо дополнительную информацию, не предусмотренную нормативными правовыми актами, особенно организациями внебюджетной сферы. Также у предприятий среднего и малого бизнеса зачастую нет четко выраженной стратегии экономического развития, что затрудняет формирование прогноза планирования кадрового обеспечения организаций… Они оказались не готовы к осуществлению прогноза развития собственной деятельности на среднесрочную перспективу и, соответственно, к определению количества работников, которые им понадобятся для осуществления этой деятельности», — говорится в пояснительной записке к прогнозу.