Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Опрос показал, что работодатели в Карелии не хотят думать о завтрашнем дне

Новости. Общество
10:43, 20 Сентября 2021
фото: © Алексей Филиппов / ТАСС

Новости партнеров

Работодатели в Карелии зачастую неспособны прогнозировать свое будущее и неохотно делятся с властями информацией о перспективах развития.

Такой вывод сделало Управление труда и занятости Карелии, когда анкетировало работодателей при составлении при составлении прогноза потребности в кадрах для экономики и социальной сферы на 2022–2026 годы.

«Анализ проведенного мониторинга потребности работодателей в кадрах из года в год показывает низкую заинтересованность работодателей в участии в мониторинге (анкетировании), нежелание предоставлять какую-либо дополнительную информацию, не предусмотренную нормативными правовыми актами, особенно организациями внебюджетной сферы. Также у предприятий среднего и малого бизнеса зачастую нет четко выраженной стратегии экономического развития, что затрудняет формирование прогноза планирования кадрового обеспечения организаций… Они оказались не готовы к осуществлению прогноза развития собственной деятельности на среднесрочную перспективу и, соответственно, к определению количества работников, которые им понадобятся для осуществления этой деятельности», — говорится в пояснительной записке к прогнозу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-09-20 13:47:46
Завтрашнее дно чем-то отличается от сегодняшнего? Чего о нем думать?
Leopol'd
2021-09-20 12:30:06
А зачем у нас минэкономразвития существует?! Прогнозы развития - это именно их работа. Для анкет и усреднения ответов госкомстат (или как он теперь обозван)!
Негодяй
2021-09-20 11:16:07
Кому нужны такие идиотические прогнозы кроме них самих? Государство самоустранилось от стратегии развития, ах да стратегия 2020 была, кто-то ответил за ее полный провал? Когда государство нагибает работодателя без всяких предупреждений и прогнозов, планово и так, когда захочется. Кто будет делиться с вами планами, что бы вы потом придумали отчетность по выполнению планов. Малому и среднему бизнесу хватило карантина с сохранением зарплаты оплатой всех взносов и налогов с неё в бюджет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»