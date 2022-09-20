Опрос показал, что в Петрозаводске самые высокие зарплаты у бывших школьных хулиганов

Жители Петрозаводска с доходом от 80 тыс. рублей хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше этой суммы.

Такой вывод следует из результатов опроса населения, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

Выяснилось, что многие бывшие школьные хулиганы, повзрослев, стали директорами компаний с высокими заработками. Кроме того, не отличалось примерным поведением большинство охранников и водителей.

Участников опроса просили назвать размер своей зарплаты. Больше 80 тыс. рублей получают те, кто не отличался примерным поведением в школе.

Самыми примерными в выпускных классах в Петрозаводске были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры.

В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.