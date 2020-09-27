Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения

Дистанционное обучение усиливает расслоение учеников: дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или работе вне плотного контроля, вообще перестают учиться.

Как сообщает РБК, к таким выводам в результате опроса родителей пришли специалисты созданного на базе НИТУ "МИСиС" центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.



Подавляющее большинство опрошенных родителей (72%) отметили, что во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком.

В итоге получается, что дисциплинированные ученики усваивают информацию качественно, а так называемые троечники недополучают внимание учителей, "существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".