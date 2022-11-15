Опрос показал, на каких предприятиях Карелии работникам чаще платят зарплату в «конвертах»

Неофициальную зарплату в Карелии чаще других получают сотрудники компаний в сфере туризма и автобизнеса.

Такой вывод следует из опроса жителей республики, проведенного сервисом по трудоустройству hh.ru.

Респондентам был задан вопрос, оформляют ли они налоговые вычеты, которые положены по закону в качестве компенсации расходов на определенные виды услуг. Такие вычеты могут получить только те, кому платят официальную зарплату.

Из общего числа опрошенных 16% признались, что у них зарплата «в конвертах».

Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 20%).