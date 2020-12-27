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Опрос показал, на каких предприятиях в Карелии работники получают премии под Новый год

Новости. Общество
09:42, 28 Декабря 2020
фото: pixabay
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Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди 13 тыс. работников, в том числе, из Петрозаводска, и выяснило, кто из них получит годовую премию по итогам года.

По результатам опроса, только 9% работников в Карелии получат годовую премию в полном размере. Еще 6% получат в 2020 году выплату частично. Столько же опрошенных рассказали, что в этом году они остались без премии, хотя обычно ее получают.

Каждый третий респондент на момент проведения опроса еще не знал, будет ли у него годовая премия.

Обычно никогда предновогоднюю премию не получают и в 2020 также останутся без выплаты 50% из числа опрошенных в Карелии.  

Выше всего доля тех, кто получит полную годовую премию в этом году— в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%).

Где еще выплачивают премии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
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Вася
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Да всём давно понятно что Запад уже давно сгнил.
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