Опрос показал, на каких предприятиях в Карелии работники получают премии под Новый год

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди 13 тыс. работников, в том числе, из Петрозаводска, и выяснило, кто из них получит годовую премию по итогам года.

По результатам опроса, только 9% работников в Карелии получат годовую премию в полном размере. Еще 6% получат в 2020 году выплату частично. Столько же опрошенных рассказали, что в этом году они остались без премии, хотя обычно ее получают.

Каждый третий респондент на момент проведения опроса еще не знал, будет ли у него годовая премия. Обычно никогда предновогоднюю премию не получают и в 2020 также останутся без выплаты 50% из числа опрошенных в Карелии. Выше всего доля тех, кто получит полную годовую премию в этом году— в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Где еще выплачивают премии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".