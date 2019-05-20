Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Плохая экология, по мнению 60 процентов россиян, способствует развитию аллергии, кроме того, наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26 процентов).

Такую статистику показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

По данным исследования, 60 процентов респондентов считают, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология. Среди других причин россияне назвали плохое качество продуктов (42 процента), наследственную предрасположенность (41 процента) и сбой иммунной системы (40 процентов).

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, — на растения (26 процентов). Аллергическую реакцию на лекарства указали 25 процентов респондентов, на пыль и на какие-либо продукты питания — 22 процента, на домашних животных — 12 процентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая 2019 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.