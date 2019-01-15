Опубликовали рейтинг самых продаваемых автомобилей в России

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Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке за 2018 год.
Самой популярной маркой в России остается LADA: всего за 12 месяцев 2018 года было реализовано 360 204 автомобилей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.
На втором месте – Kia с результатом 227 587 реализованных автомобилей. Рост продаж составил 25%.
На третьем месте Hyundai с результатом 178 269 проданных автомобилей, что на 13% больше по сравнению с результатами продаж прошлого года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии."
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