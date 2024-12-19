Опубликован график работы медицинских организаций Карелии в праздники

В Минздраве Карелии сообщили, как будут работать медики на новогодних каникулах.

В Минздраве Карелии опубликовали график работы медицинских организаций республики с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В министерстве изменили график работы учреждений и попросили жителей республики обратить внимание на то, как будет оказываться помощь населению.