Опубликован график работы медицинских организаций Карелии в праздники

В Минздраве Карелии сообщили, как будут работать медики на новогодних каникулах.
В Минздраве Карелии опубликовали график работы медицинских организаций республики с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
В министерстве изменили график работы учреждений и попросили жителей республики обратить внимание на то, как будет оказываться помощь населению.
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