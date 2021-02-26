Опубликован график выплат пенсий в Карелии за февраль

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии составило график выплат февральских пенсий тем, кто получает их через отделения банков.

Согласно графику, первыми пенсию получат клиенты Сбербанка в Петрозаводске - им начислят выплаты 11 марта. В других районах Карелии отделения Сбербанка перечислят пенсии 12 марта.

Пенсионеры, которые получат деньги в ряде других банков, получат выплаты 12 марта.

Некоторым придется ждать до 23 марта.

Это касается пенсий, назначенных после сентября 2015 года, и клиентов ПАО "ПОЧТА БАНК", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Тинькофф Банк", "Промсвязьбанк" (ПАО), Альфа Банк.

То же самое относитя к клиентам, пожелавшим начиная с 01.06.2018 года, получать пенсию через банк ВТБ.