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Опубликован календарь мероприятий фестиваля «Зимние фонтаны» в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:00, 11 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В паблике «Петрозаводск спортивный» опубликовали календарь мероприятий городского лыжного фестиваля до конца сезона.

Популярную трассу «Фонтаны» в рамках традиционного фестиваля на новогодних каникулах посетили тысячи петрозаводчан, а также гостей города, приехавших в Карелию со всех регионов страны.

В январе, феврали и марте состоится еще несколько интересных праздников на трассе — День снега, лыжный Фестиваль KareliaSkiFest, гонка «Фонтаны» и Масленица.

Напомним, уже 3 января петрозаводчане вышли на трассу «Фонтаны», чтобы встретить на ней новый спортивный год.

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