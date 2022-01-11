Опубликован календарь мероприятий фестиваля «Зимние фонтаны» в Петрозаводске

В паблике «Петрозаводск спортивный» опубликовали календарь мероприятий городского лыжного фестиваля до конца сезона.

Популярную трассу «Фонтаны» в рамках традиционного фестиваля на новогодних каникулах посетили тысячи петрозаводчан, а также гостей города, приехавших в Карелию со всех регионов страны.

В январе, феврали и марте состоится еще несколько интересных праздников на трассе — День снега, лыжный Фестиваль KareliaSkiFest, гонка «Фонтаны» и Масленица.

Напомним, уже 3 января петрозаводчане вышли на трассу «Фонтаны», чтобы встретить на ней новый спортивный год.