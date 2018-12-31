Опубликован номер "горячей линии" об услугах такси

Управление Роспотребнадзора по Карелии в период новогодних праздников проводит "горячую линию" по услугам такси и каршеринга.

Получить ответы специалистов на интересующие вопросы граждан и предпринимателей по правилам оказания услуг автомобильным транспортом, а также о правах потребителей данных услуг можно по телефону горячей линии: 8-800-200-29-28 (звонки бесплатные) с 28 декабря по 15 января.