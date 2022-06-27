Опубликован последний перед отставкой указ главы Управления по охране культурного наследия Карелии

Ушедшая в отставку руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова своим последним указом поставила под охрану старинные постройки в Сортавальском районе.

Документ размещен на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов.

Согласно указу, в реестр выявленных объектов культурного наследия включен комплекс построек скотного двора 19 века в поселке Рюттю. В их числе конюшня и коровник (на фото).

Историческую ценность представляют каменные постройки из «сердобольского» гранита.

Несколько лет назад обсуждалась возможность строительства гостиницы поблизости от этого места.

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об освобождении Юлии Алиповой от должности с 22 июля. До этого момента она будет находиться в отпуске.