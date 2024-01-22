Опубликован список дорог Петрозаводска, которые отремонтируют по нацпроекту в этом году

В целом, в республике на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» должны привести в порядок 190 км региональных трасс.

Как сообщили в республиканском Минтрансе, в Петрозаводске должны ввести в эксплуатацию 27 объектов, которые были отремонтированы в 2023 году.



Также запланирован ремонт еще трех объектов. Это улица Варламова (от Володарского до проспекта Александра Невского), улица Фурманова (от дома № 5 до улицы Суоярвской) и Фаддеевская улица (от Луначарского до проспекта Карла Маркса).



Значительный объем работ в этом году дорожникам предстоит выполнить в Пудожском районе, заявили в министерстве.



«Приступим к ремонту одной из важнейших дорог опорной сети — Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож. В частности, будет завершен ремонт подъезда к поселку Куганаволок, начнутся работы по ремонту автодороги Кривцы-Кубово-Водла», — говорится в пресс-релизе Минтранса Карелии.



В планах отремонтировать подъезды к поселкам Чупа и Лоухи. В Питкярантском районы дорожники планируют привести в нормативное состояние подъезды к деревне Хямекоски и к поселкам Хийденсельга и Импилахти.



в Сортавальском районе будет отремонтирован подъезд к поселку Вяртсиля. Кроме ремонта дорог, летом этого года должны завершить реконструкцию моста через реку Шуя нв Суоярвском районе, моста через реку Верхняя Седокса в Олонецком районе и путепровода через железнодорожные пути на подъезде к поселку Импилахти.



Общий объем средств на ремонт дорог и мосто составляет 5,6 млрд рублей, из которых 2,6 млрд — средства федерального бюджета.