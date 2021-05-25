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Опубликован список стран, ограничивших авиасообщение с Белоруссией

Новости. Общество
20:40, 25 Мая 2021
фото: © freepik.com

После инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске ряд стран приостановили авиасообщение с Белоруссией.

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики. На саммите ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и летать над территорией Евросоюза.

ТАСС составил список стран, которые ввели ограничения полетов: это Украина, Великобритания, Литва, Латвия (AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines), Германия (Lufthansa), Нидерланды (KLM), Франция (Air France), Финляндия (Finnair), Австрия (Austrian Airlines), Польша (LOT), Испания (Iberia), Япония (All Nippon Airways), Эстония, Швеция.

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Комментарии

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наташка
2021-05-25 21:00:06
Как будут белоруские креветки в россию доставлять ?
театральный критик
2021-05-25 20:54:07
Назло маме уши отморозят :)
Гость
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