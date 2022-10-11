Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

В частности, к этому событию организаторы приурочили мероприятие «Ночь искусств», рассказали в правительстве Карелии.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году народным ополчением во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским.

Накануне Дня народного единства стартует «Большой этнографический диктант». В 11.00 3 ноября диктант начнется в Доме дружбы народов республики. Ответить на вопросы можно и в онлайн-формате.

В 18.00 на площади Кирова проведут акцию «Кижи. Мы вместе». Горожане, студенты, школьники, волонтеры выстроят рисунок − внешний контур Преображенской церкви с надписью «Мы вместе».

4 ноября, в День народного единства, в 12.00 на площади Кирова начнется центральное событие осеннего фестиваля «Марьяне». На сцене праздника выступят городские фольклорные коллективы – вокальная студия «Соло», ансамбли «Крууга», «Петровская слобода», «Вольные просторы», «Душа Карелии», «Виктория». Их программы также включают в себя интерактивные танцы и хороводы.

Всех желающих угостят горячим карельским взваром, пригласят поучаствовать в активностях от партнеров праздника, приобрести понравившиеся товары на ярмарке декоративно-прикладного искусства и продукты карельских производителей.



Также на площади Кирова будет организована работа мобильной «Полевой почты», где можно будет написать и отправить письмо российскому солдату. А в рамках акции «Открытка солдату» школьники принесут свои рисунки с пожеланиями и патриотическими слоганами.

На территории площади будут расклеены QR-коды с реквизитами специального открытого счета Благотворительного фонда «Живой город». Фонд регулярно отправляет машины с гуманитарным грузом в части, где проходят сейчас подготовку мобилизованные из Карелии.

«Искусство объединяет» − уже традиционно «Ночь искусств» приурочена к празднованию Дня народного единства. В карельских музеях и театрах, библиотеках и образовательных организациях накануне и в день праздника пройдет целый ряд мероприятий.



Это открытие выставок, презентации новых проектов, мастер-классы, спектакли и многое другое. Так, 4 ноября состоится юбилейный концерт Поморского русского народного хора, посвященный 85-летию коллектива. Выступление пройдет в карельской государственной филармонии, начало – в 15.00. Еще одним событием «Ночи искусств» станет экскурсия по Дому Кантеле, она начнется в 19.00. После экскурсии запланирован мастер-класс по народной хореографии.