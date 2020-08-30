Опубликована сводка COVID-19 в Карелии за минувшие сутки

Общее число заболевших в республике возросло до 3143, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 13 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 10, в Сортавальском районе – 2 (поселок Хелюля), в Беломорском районе – 1 (поселок Сосновец).

Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 11, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 2326 человек.

На самокарантине находятся 886 человек (+10 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 144047 исследований (+446 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 29 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 511,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 674,8 случая, по Северо-Западу – 677,7.