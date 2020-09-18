Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимок автомобиля, за рулем которого, предположительно, находился виновник наезда на двух пешеходов в Петрозаводске.

Госавтоинспекция республики опубликовала в соцсети фото, на котором изображен автомобиль "Volkswagen Touareg" темного цвета. На машине видны повреждения. Ранее инспекторы сообщали, что этот автомобиль причастен к смертельному ДТП на улице Шотмана, произошедшему ночью 19 сентября.

Стало известно, что в результате наезда погибли петрозаводчанки 40 и 43 лет. Они скончались от полученных травм на месте ДТП.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля в момент происшествия, скрылся. На данный момент его ищут.

Напомним, авария произошла 19 сентября в 00:41 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №31 по ул. Шотмана в Петрозаводске. Момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".