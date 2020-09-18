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Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске

Новости. Общество
12:33, 19 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимок автомобиля, за рулем которого, предположительно, находился виновник наезда на двух пешеходов в Петрозаводске.

Госавтоинспекция республики опубликовала в соцсети фото, на котором изображен автомобиль "Volkswagen Touareg" темного цвета. На машине видны повреждения. Ранее инспекторы сообщали, что этот автомобиль причастен к смертельному ДТП на улице Шотмана, произошедшему ночью 19 сентября. 

Стало известно, что в результате наезда погибли  петрозаводчанки 40 и 43 лет. Они скончались от полученных травм на месте ДТП.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля в момент происшествия, скрылся. На данный момент его ищут.

Напомним, авария произошла 19 сентября в 00:41 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №31 по ул. Шотмана в Петрозаводске. Момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2020-09-19 13:02:52
Сейчас этот скот заявит, что у него угнали машину.
Сергей
2020-09-19 12:52:24
Очередной скот-ланд?
Негодяй
2020-09-19 13:11:10
Сергей, может и угадали, в их компашке был туарег.
Гость
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