Опубликовано расписание первого маршрута в Петрозаводске, который будет работать по новому тарифу

С 13 июня городской маршрут № 5 начнет работать по регулируемому тарифу в рамках транспортной реформы.

В администрации Петрозаводска опубликовали расписание городского маршрута № 5, который со вторника, 13 июня, начнет работать по регулируемому тарифу.

Контракт с новым подрядчиком администрация города подписала 8 июня. Теперь с Сулажгоры на Птицефабрику будут ходить автобусы среднего класса. Максимальное количество их на маршруте в будние дни составит 11 единиц, в выходные — 8.

По пути следования маршрута автобусы будут приходить на остановки в строгом соответствии с расписанием.

Кроме того, по новому расписанию с 19 июня начнут работать маршруты №№ 14 и 29.



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