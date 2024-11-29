Опубликовано удивительное исследование о пользе алкоголя и вреде чая и кофе

Учёные исследовали влияние разных напитков на развитие одного заболевания.

Ученые из Школы наук о питании выявили пользу алкоголя и вред чая и кофе, что связано с риском развития ревматоидного артрита. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients. Эту информацию приводит Лента.ру.

В ходе анализа исследователи выявили, что умеренное употребление алкоголя, а также увеличение потребления жирной рыбы, фруктов, овощей и злаков связано со снижением риска ревматоидного артрита. При этом употребление чая и кофе может быть связано с повышением риска. Такие результаты подчеркивают сложное взаимодействие диетических факторов и развития аутоиммунных заболеваний, в основе которых лежит влияние на воспалительные процессы и иммунную систему.

Исследование охватило 30 научных работ, выполненных за период с 2000 по 2024 годы, и включило данные более 10 000 пациентов с ревматоидным артритом. Авторы использовали систематический подход, чтобы оценить эффект 32 категорий продуктов питания. Рассмотренные методики включали анализ воздействия отдельных диетических компонентов на риск заболевания.

Полученные данные показали, что жирная рыба и витамин D могут играть защитную роль, помогая снижать воспаление и поддерживать иммунную регуляцию. Умеренное употребление алкоголя — эквивалент одной пинты пива или одного бокала вина в неделю — также показало снижение риска на 4 процента за каждые дополнительные две единицы потребления. Однако защитный эффект алкоголя исчезал при чрезмерном употреблении, начиная с 7,5 единицы в неделю.