Опубликовано видео, как в Петрозаводске пешеход попал под машину, а потом заплатил водителю

Пешеход перешел дорогу по «зебре», а потом побежал обратно на красный свет и попал под колеса.

Происшествие произошло сегодня на Лососинском шоссе.

Видеозапись с камеры уличного наблюдения опубликована в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

На ней видно, как бегущего мужчину сбивает машина, он поднимается на ноги, а потом о чем-то разговаривает с водителем.

Ранее очевидцы рассказали, что на автомобиле оказалось погнуто зеркало, и пешеход заплатил водителю за ущерб 5 тыс. рублей.