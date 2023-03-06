Опубликовано видео последствий ДТП в Петрозаводске, в котором погибли два человека

В страшном ДТП на Первомайском проспекте погибли мужчина и женщина из Бесовца.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео Натальи Белой о последствиях трагического ДТП на Первомайском проспекте.
Напомним, в среду, 8 марта, в 01.40 водитель Chevrolet Niva врезался в грузовик с прицепом в районе дома №54 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске.
В результате дорожной аварии во внедорожнике скончались мужчина и женщина, рассказали нашему изданию в пресс-службе ГИБДД Карелии.
В Госавтоинспекции добавили, что у погибших взята кровь на анализ. Выясняются обстоятельства ДТП, проводится проверка на состояние опьянения. Ранее мы сообщали, что погибшие - жители поселка Бесовец.
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