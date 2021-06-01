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Опубликованы данные, какие отрасли экономики Карелии лидируют по темпам роста зарплат

Новости. Общество
11:36, 02 Июня 2021
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Средняя заработная плата в Карелии в первом квартале 2021 года достигла 46,5 тыс. рублей и выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в материалах Карелиястата.

Самые высокие темпы роста заработной платы в рыболовстве и рыбоводстве. Средний размер заработков в этих отраслях увеличился в первом квартале на 26,1% и составил 75,4 тыс. рублей.

На втором месте - гостиницы и предприятия общественного питания. Там зарплата выросла на 21,1% - до 27,7 тыс. рублей.

Кроме того, в пятерку лидеров по темпам роста вошли оптовая торговля (18,2% - 40,5 тыс. рублей), производство химических веществ и химических продуктов (17,1% - 63 тыс. рублей), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (17% - 36,2 тыс. рублей).

Некоторые отрасли из этого списка лидируют и по уровню зарплат. В их числе рыболовство и рыбоводство, производство химических веществ и химических продуктов.

Где еще получают самые высокие зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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