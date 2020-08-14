Опубликованы доходы Владимира Путина за прошлый год

В 2019 году президент РФ заработал 9,7 миллиона рублей.

Согласно декларации, у Путина в собственности имеются: квартира площадью 77 кв м, гараж, автомобили ГАЗ-М21, Niva и прицеп, а в пользовании – еще одна квартира площадью 153,7 кв м и машино-место на 18 кв м, сообщается на сайте Кремля.

А премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2019 году (до прихода в правительство) 18,2 млн рублей. При переходе на госслужбу он передал все активы жене.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал свыше 14,6 млн рублей, а его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн.

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка с июле побывала в Карелии.