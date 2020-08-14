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Опубликованы доходы Владимира Путина за прошлый год

Новости. Общество
08:20, 15 Августа 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В 2019 году президент РФ заработал 9,7 миллиона рублей.

Согласно декларации, у Путина в собственности имеются: квартира площадью 77 кв м, гараж, автомобили ГАЗ-М21, Niva и прицеп, а в пользовании – еще одна квартира площадью 153,7 кв м и машино-место на 18 кв м, сообщается на сайте Кремля.

А премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2019 году (до прихода в правительство) 18,2 млн рублей.  При переходе на госслужбу он передал все активы жене.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал свыше 14,6 млн рублей, а его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн.

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка с июле побывала в Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-08-15 10:10:04
Вася, давай про бабу Валю. Или спишь ещё?
Off
2020-08-15 10:09:54
А прицеп "Скиф" ? Неужто продал? ))))
кир
2020-08-15 10:46:27
Off, ты нищий. :)
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