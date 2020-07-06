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Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:29, 07 Июля 2020
фото: © instagram.com/tatiana_navka
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, побывала в Карелии в музее-заповеднике "Кижи".

Напомним, Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи".

В понедельник, 6 июля, фигуристка порадовала подписчиков Instagtam новыми снимками острова Кижи.

"Кижи – как много в этом слове для сердца русского слилось, так и хочется сказать, перефразируя классику. Здесь невероятная атмосфера широкой русской души, чувствуется спокойствие, уверенная мощь, теплота сердца и мудрость веков. В каждой травинке, камушке, деревце, тропинке, домике или лодочке чувствуется местный колорит. Невозможная красота, которая так сильно отличается от привычных нам каменных джунглей, но попадает в сердце с первого взгляд", – написала Татьяна.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
In
2020-07-07 09:41:03
Ново киры ,где вы? Вы обязаны восторгаться и хвалить Хозяйку. Может чо перепадет с барского стола .. Ах да ,она же болела ковидом..
Гость
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