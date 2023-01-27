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Опубликованы фото ДТП с опрокинувшимся бензовозом на западе Карелии

Новости. Происшествия
16:20, 28 Января 2023
фото: © паблик «ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району»

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В Суоярвском районе Карелии устраняют последствия ДТП с бензовозом.

В пятницу, 27 января, в темное время суток на 14 километре автодороги «Суоярви-Юстозеро» опрокинулся бензовоз на базе Volvo, сообщили пожарные Суоярвского района. 

По информации центра управления регионом, ДТП произошло 
в районе поселка Леппяниэми. В результате аварии из цистерны начало вытекать топливо.

«На место аварии выехали все аварийные и дорожные службы, а также я, глава округа, и прокурор района Евгений Коноплин. <…> Сотрудниками пограничного управления УФСБ РФ по Карелии оказано содействие и проведены работы по откачке ГСМ из аварийной емкости в другие бензовозы», - сообщил на своей странице в соцсети глава Суоярвского округа Роман Петров.

В МЧС уточнили, что остававшееся в бензовозе топливо было перекачано в автоцистерны в городе Суоярви и вывезено на территорию пограничного управления.

«На расстоянии 700 метров от места ДТП расположено озеро Суоярви, угрозы попадания топлива в водоисточник нет, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время утечка прекратилась».

Эвакуацией пострадавшего бензовоза занимается его собственник. В результате ДТП никто не пострадал.








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