Опубликованы фото ДТП с опрокинувшимся бензовозом на западе Карелии

В Суоярвском районе Карелии устраняют последствия ДТП с бензовозом.

В пятницу, 27 января, в темное время суток на 14 километре автодороги «Суоярви-Юстозеро» опрокинулся бензовоз на базе Volvo, сообщили пожарные Суоярвского района.



По информации центра управления регионом, ДТП произошло

в районе поселка Леппяниэми. В результате аварии из цистерны начало вытекать топливо.



«На место аварии выехали все аварийные и дорожные службы, а также я, глава округа, и прокурор района Евгений Коноплин. <…> Сотрудниками пограничного управления УФСБ РФ по Карелии оказано содействие и проведены работы по откачке ГСМ из аварийной емкости в другие бензовозы», - сообщил на своей странице в соцсети глава Суоярвского округа Роман Петров.



В МЧС уточнили, что остававшееся в бензовозе топливо было перекачано в автоцистерны в городе Суоярви и вывезено на территорию пограничного управления.



«На расстоянии 700 метров от места ДТП расположено озеро Суоярви, угрозы попадания топлива в водоисточник нет, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время утечка прекратилась».



Эвакуацией пострадавшего бензовоза занимается его собственник. В результате ДТП никто не пострадал.

















