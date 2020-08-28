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Опубликованы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей

Новости. Общество
21:30, 28 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив
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Многие звезды работают как ИП. А вот доходы юрлиц можно найти и в открытом доступе.

"Комсомольская правда" изучила итоги бухгалтерской отчетности знаменитостей за 2019 год.

Самым успешным бизнесменом оказался Филипп Киркоров. У поп–короля два прибыльных предприятия: музыкальный лейбл "Филипп Киркоров Продакшн" и ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн". Первая компания из 26 сотрудников, которая выпускает песни и организует концерты, в 2019–м заработала 85 миллионов рублей (увеличив на 59 млн показатели 2018 года). Ей Киркоров владеет единолично. Вторая организация, у которой схожий вид деятельности, принесла прибыль в 61 миллион рублей (здесь у певца доля в 90%). А вот третье предприятие артиста – собственная линейка одежды – убыточно – ушло в минус 86 тысяч рублей.

Тем временем, у Аллы Пугачевой дела идут далеко не так бойко. Большинство ее компаний давно закрыты, на плаву остались лишь две. Турагентство не показывало прибыли с момента основания в 2013 году. За прошлый год его убытки составили 163 тысячи рублей. Другой бизнес Аллы Борисовны – фирма, которая занимается "деятельностью в области радиовещания" вышло в прибыль: + 234 тысячи.

Ксения Собчак и ее рекламные агентства заработали суммарно 3,8 миллиона рублей.

Полина Гагарина и ее организация, которая занимается концертной деятельностью, получили прибыль в 7,6 млн рублей.

Бизнес Ольги Бузовой, не связанный с концертами, продолжает терпеть убытки: рестораны звезды "Дома-2" разорили ее на 19 млн рублей, а собственная линия одежды – на 1,3 млн рублей.

Компания "ШнурОК", которой лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров владеет напополам с бывшей женой Светланой Костицыной и через которую проводит часть своих контрактов, закончила год в плюсе – с прибылью в 13 млн рублей.

А вот Иосиф Пригожин не зря жаловался на финансовые сложности – убытки составили почти 5 млн рублей.

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