Опубликованы новые данные по распространению коронавируса в России

Общее число заболевших коронавирусом составило 839981 человек, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5482.

За время пандемии в России выздоровели 638410 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 8755 человек.

Летальных случаев за все время – 13963, за минувшие сутки – 161.

Напомним, по состоянию на 31 июля в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 74-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике.