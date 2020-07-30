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Опубликованы новые данные по распространению коронавируса в России

Новости. Общество
11:18, 31 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число заболевших коронавирусом составило 839981 человек, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5482.

За время пандемии в России выздоровели 638410 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 8755 человек.

Летальных случаев за все время – 13963, за минувшие сутки – 161.

Напомним, по состоянию на 31 июля в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 74-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике.

 

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Комментарии

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кир
2020-07-31 11:30:15
Ну, мы побежали марафон. :)
Гость
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