Опубликованы цены на жилье в Карелии в третьем квартале: есть хорошие новости

Стоимость квартир на вторичном рынке в Карелии в третьем квартале снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а новое жилье подорожало на 0,9%, но не все квартиры.

Это следует из данных Карелиястата о ценах на жилье за отчетный период.

Стоимость квартир на вторичном рынке в третьем квартале составила, в среднем, 47730 рублей за кв. метр. В новостройках средняя цена достила 51828 рублей за кв. метр. Как изменились цены на те или иные типы квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".