09:47, 29 Октября 2019
Опубликованы цены на жилье в Карелии в третьем квартале: есть хорошие новости
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Стоимость квартир на вторичном рынке в Карелии в третьем квартале снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а новое жилье подорожало на 0,9%, но не все квартиры.
Это следует из данных Карелиястата о ценах на жилье за отчетный период.
Стоимость квартир на вторичном рынке в третьем квартале составила, в среднем, 47730 рублей за кв. метр.
В новостройках средняя цена достила 51828 рублей за кв. метр.
Как изменились цены на те или иные типы квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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