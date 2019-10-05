Опубликованы уникальные кадры закладки аллеи, где собираются демонтировать Дерево Дружбы

На архивных фото Бориса Семенова запечатлены исторические моменты посадки деревьев на Аллее Дружбы в Петрозаводске, которую организовали главы городов СССР и Швеции.

Исторические снимки процесса посадки берез на аллее рядом с Деревом Дружбы размещены в паблике "Архив фотографий Бориса Семенова".

На архивных кадрах запечатлена совместная работа мэров городов СССР и Швеции, которые общими усилиями посадили деревья в центре Петрозаводска.

Небольшая березовая роща была разбита в карельской столице в знак укрепления мира. Аллея и спроектированный архитектором Николаем Овчинниковым объект "Дерево Дружбы" символизировали укрепление добрых отношений между Петрозаводском и европейскими городами-побратимами.

В 2019 году республиканские и городские власти приняли решение демонтировать Дерево Дружбы, чтобы на его месте поставить стелу "Город воинской славы".