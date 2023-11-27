Опытные охотники поддержали идею Минприроды Карелии увеличить добычу бурого медведя

На совете по охоте и охотничьему хозяйству обсудили необходимость увеличить квоту добычи косолапых в общих охотничьих угодьях.

Как рассказали в министерстве, временная мера обусловлена рядом причин. Например, медведи стали чаще выходить к людям. Охотники отметили, что ранее, как правило, они встречали медведицу с двумя медвежатами, теперь зачастую с тремя.



Перед сезоном охоты на бурого медведя, который проходит с 1 августа по 15 декабря, Минприроды Карелии распределяет порядка 150 разрешений на добычу хищника. Специалисты фиксируют низкий уровень добычи по выданным разрешениям.



«Уже не первый год мы фиксируем низкую добычу медведя. Это все лишь 25-30% от выданных разрешений», — отметил главный специалист отдела госмониторинга и использования охотничьих ресурсов Леонид Савастьянов.



В результате члены совета большинством голосов поддержали необходимость увеличить квоту добычи хищника, чтобы выдать больше разрешений.



Минприроды Карелии подготовит предложения в Законодательное собрание республики для изменений в порядка распределения разрешений на 2024 и 2025 годы.



Также чиновники продолжат консультации с Институтом биологии карельского научного центра РАН, чтобы определить оптимальный лимит добычи бурого медведя.