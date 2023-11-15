Опытный водолаз помог заменить оборудование на насосно-фильтровальной станции в Кеми

Роман Янченко провел работы в экстремальных условиях.

На насосно-фильтровальной станции в Кеми началась замена запорной арматуры и оборудования, сообщили в официальном паблике района 16 ноября.



Как отметили в группе, в ходе работ возникла необходимость ограничения поступления воды из реки Кемь на станцию. Для выполнения этой задачи привлекли специалиста по водолазным работам.

«Профессия водолаза относится к числу самых опасных. Гидрокостюмы для них как вторая кожа, а в деле главное — спокойствие. Эта профессия требует от человека мужества, выносливости и отличного состояния здоровья. Малейшее пренебрежение правилами безопасности или ошибка может стоить жизни», — рассказали в источнике. Роман Янченко с задачей справился, добавили в сообществе.



Работы были проведены в экстремальных условиях: при минусовой температуре и в темное время суток.



В источнике подчеркнули, что благодаря проделанной работе под водой произвели замену центральной задвижки, что позволит производить регламентные работы на станции для улучшения качества воды в системе водоснабжения.