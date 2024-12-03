Орден Мужества передали семье погибшего на спецоперации уроженца Карелии

Орден Мужества передали семье уроженца Прионежского района.
О вручении высокой награды семье погибшего героя рассказал на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 октября 2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Дмитрий Каллиев был посмертно награжден орденом Мужества.
В администрации Прионежского района высокая награда была передана на вечное хранение матери Дмитри, рассказал Григорий Шемет.
Ранее Прионежский район простился с Каллиевым Дмитрием Николаевичем, погибшим на СВО.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание