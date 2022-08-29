Орден Мужества вручили матери бойца из Карелии, погибшего в ходе спецоперации на Украине

В Питкярантском районе матери Игоря Колосова, который погиб в ходе спецоперации на Украине, торжественно вручили Орден Мужества.

Как сообщается в официальном паблике Питкярантского района, 6 сентября в администрации района состоялось торжественное вручение Ордена Мужества Галине Александровне, матери Колосова Игоря Николаевича, погибшего 21 июня в ходе специальной военной операции на Украине.

«Игорь Колосов родился 13 ноября 1987 года. Добродушный, отважный, с мягким характером - таким был Игорь. Отслужив в армии, он заключил свой первый контракт на три года. До 2016 года работал на железной дороге, а после вновь стал служить по контракту», - сообщается в паблике района.

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наш земляк награждён Орденом Мужества посмертно.

В настоящее время изготавливается памятная доска, которая будет установлена на здании МОУ СОШ № 2 г. Питкяранта, где он учился.

Ранее сообщалось, что рядовой контрактной службы, житель деревни Уукса Питкярантского района Игорь Колосов погиб на Донбассе. Игорь был механиком-водителем отделения противотанковых ракет мотострелкового батальона.