Орден Мужества вручили семье погибшего на СВО жителя Карелии

Имя Сергея Гаврилова навечно вписано в книгу бессмертной славы, мужества и доблести.

Орден Мужества вручили 11 декабря семье Сергея Викторовича Гаврилова, героя, погибшего во время специальной военной операции. Об этом сообщили в паблике администрации Кондопожского района.

Торжественная церемония прошла в зале Центра культуры и досуга. Глава Кодопожского района Дмитрий Зацепин и Военный комиссар Кондопоги Александр Емельяненко выразили искреннюю благодарность родственникам погибшего героя и вручили орден Мужества.







