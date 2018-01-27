"Орел и Решка" может приехать в Петрозаводск

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Популярное трэвел-шоу отправится в путешествие по городам России, которые победят в народном голосовании.
Телеканал "Пятница!" готовит новый сезон известной передачи о путешествиях. На этот раз ведущие трэвел-шоу "Орел и Решка" собираются посетить российские города. Какой город попадет в объективы телекамер теперь решает телезритель.
"В рамках подготовки к новому сезону "Пятница!" запустила народное голосование. Чтобы увидеть свой город в популярной передаче, жители Петрозаводска могут проголосовать за него на официальном сайте телеканала", - рассказали в телекомпании.
Поддержать свой город и сделать его лидером голосования можно на официальном сайте телеканала и по ссылке: https://friday.ru/votes/gorod/?main-oirgorod
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