Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстанет перед военным судом

Жителя карельского поселка Надвоицы обвиняют по "террористической" статье за публикацию в Интернете.

В Петрозаводском гарнизонном военном суде 26 мая начнется процесс по делу жителя поселка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использование сети "Интернет". В настоящее время Вилков внесен Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело жителя Надвоиц рассмотрит выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии (на фото), который прошел в Петрозаводске в конце января 2014 года. Участники акции потребовали снизить цены на монополии, вернуть налоговые отчисления карельских предприятий в республику, а также предоставить достойную альтернативу работникам и жителям моногородов в том случае, если проблему на градообразующем предприятии решить невозможно. Уже тогда гражданский активист из Надвоиц рассказал журналистам, что его "давно ведут на поводке" сотрудники правоохранительных органов и пытаются убедить, что на правительственном уровне делается все возможное, чтобы улучшить ситуацию на местном алюминиевом заводе.

По словам близких Вилкова, поводом для возбуждения против него уголовного дела послужил репост публикации в социальных медиа. Сейчас жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.