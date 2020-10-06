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Суд вынес мягкий приговор организатору незаконного оборота оружия в столице Карелии

Новости. Происшествия
11:36, 07 Октября 2020
фото: © пресс-служба УФСБ Карелии
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Петрозаводский городской суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников преступной группы, обвиняемого в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.

В отношении организатора преступной группы, жителя Санкт-Петербурга, с которым прокурор Карелии заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, суд вынес обвинительный приговор и признал его виновным в совершении преступлений.

Суд учел смягчающие обстоятельства, выразившиеся в явке с повинной, деятельном раскаянии, активном способствовании расследованию преступлений, изобличении соучастника организованной преступной группы, и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено статьями.

Осужденный приговорен к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей, а закон предусматривал наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела в отношении второго фигуранта - жителя Петрозаводска - продолжается.

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Комментарии

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кир
2020-10-07 11:40:27
А чего не выпустили сразу? Досудебное соглашение не достаточно профинансировано?
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