Организаторам фестиваля водных фонариков в Петрозаводске грозит штраф

В Петрозаводске полиция составила административный протокол на организатора фестиваля водных фонариков.

В дни проведения фестиваля – 24 и 25 августа – в пойме реки Лососинки были установлены палатки и велась торговля фонариками и светящимися шарами. По мнению правоохранительных органов, это было сделано незаконно. Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД по Карелии, на организаторов торговли был составлен протокол по статье 7.1 КоАП "Самовольное занятие земельного участка", которая предполагает наложение штрафа на юридических лиц до 200 тысяч рублей. Данные материалы переданы в мэрию для принятия решения.

Вместе с тем в МВД сообщили, что ни от мэрии, ни от органов Росприроднадзора к ним не поступало жалоб на проведение фестиваля. Как пояснили в ведомстве, при общении с сотрудниками полиции организаторы фестиваля сослались на ранее выданное им администрацией Петрозаводска разрешение на проведение мероприятия и не сообщили о том, что позднее оно было отозвано.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Несмотря на это фестиваль состоялся. По его окончании жители Петрозаводска обнаружили десятки фонариков в Лососинке и на берегу реки.