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Организаторов азартных игр оштрафовали в Петрозаводске

Новости. Криминал
12:22, 19 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Расулов
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В Петрозаводске перед судом предстанут трое мужчин, подозреваемых в незаконном проведении азартных игр, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые незаконно проводили азартные игры в Петрозаводске. Для этого они организовали игорное заведение, снабдив его игорным оборудованием и технической поддержкой, обеспечив постоянную работу данного заведения.

В результате указанной незаконной деятельности подозреваемые извлекали доход, которым распоряжались по собственному усмотрению.

В ходе обысков проведенных следователями изъято игровое оборудование и другие вещественные доказательства.

Учитывая, что подозреваемые впервые совершили преступление, относящееся к категории средней тяжести, полностью признали вину и возместили ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении них с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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