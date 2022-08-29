Организаторы музыкального фестиваля «Воздух Карелии» объявили о его возрождении

Музыкальный фестиваль «Воздух Карелии»* возродится после многолетнего перерыва и пройдет в 2023 году.
Сообщение об этом размещено на официальном сайте фестиваля.
«Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив „ВОЗДУХ Карелии“ возродится в 2023 году! Фестиваль пройдёт 16–18 июня 2023 года на территории вотчины карельского деда мороза — Талвиукко (Пряжинский район, Чална)», — говорится в сообщении.
Планы возрождения фестиваля подтвердил его основатель, продюсер Максим Мазуровский. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.
Первый фестиваль прошел в Петрозаводске в 2005 году под названием «Воздух» и проводился с перерывами до 2015 года. В 2016 году организаторы фестиваля зарегистрировали товарный знак «Воздух Карелии».
Участниками фестиваля были ведущие музыкальные коллективы России, в основном, русскоязычные рок-группы, и зарубежные исполнители.
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