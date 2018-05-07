Организаторы подпольного игорного бизнеса вернут государству 20 млн рублей

Осужденные за незаконную игорную деятельность возместят государству ущерб в сумме 21,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Верховный суд Карелии оставил без изменения судебное решение по иску прокурора Петрозаводска о взыскании в доход Российской Федерации солидарно с виновных в организации незаконных азартных игр лиц более 21,7 миллиона рублей.

Установлено, что участники группы с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года занимались незаконной игорной деятельностью на территории Сегежского, Кондопожского, Медвежьегорского районов и г. Петрозаводска. Полученный сообщниками незаконный доход составил более 21,7 млн рублей.

Прокуратура Петрозаводска предъявила к осужденным иск о взыскании в пользу государства указанной суммы.

Решением Петрозаводского городского суда от 13 декабря 2017 года исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Верховный суд Республики Карелия не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб ответчиков. Решение вступило в законную силу.