Организаторы похода по Ладоге в Карелии рискнули жизнью детей за деньги «Во славу Российского Флота»

Смертельно опасный шлюпочный поход по Ладожскому озеру к острову Валаам был организован за счет президентского гранта.

Напомним, прокуратура Карелии проводит проверку по факту шлюпочного похода в шторм на Ладожском озере с участием 20 детей. Он был организован 19 июля региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Руководитель похода проигнорировал предостережение прокуратуры Ланденпохского района о недопустимости нарушения прав детей на безопасные условия нахождения на водном объекте и нарушил Правила пользования маломерными судами, считают в прокуратуре.

Как стало известно «Столице на Онего», дальний шлюпочный поход курсантов РОО «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра и воспитанников морских клубов России «Во славу Российского Флота!» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта составил 2 915 695 рублей, а софинансирование — 22 980 964 рублей.

По описанию проекта на сайте Фонда президентских грантов, маршрут шлюпочного похода «Санкт-Петербург - Ладожское озеро» составляет более 970 км. В нем примут участие более 60 человек: курсанты региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев» ХМАО-Югра, воспитанники клубов юных моряков и военно-патриотических организаций России.

Продолжительность шлюпочного похода — 48 дней. Из них 27-ходовых дня и 17-стояночных дней. Курсанты и участники похода отправятся в плавание на шестивесельных шлюпках-Ял-6, (вместимость каждой 13 человек), сопровождающий катер и гидроцикл сопровождения (инструкторы).

«Наш поход — это уникальное мероприятие, ему нет аналогов в России по продолжительности и дальности», — говорится в описании проекта.