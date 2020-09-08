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Организаторы шоу на ТНТ спрятали тайник в Петрозаводске

Новости. Общество
15:10, 09 Сентября 2020
фото: © ТНТ
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В эфире телеканала ТНТ 13 сентября стартует всероссийское шоу "Золото Геленджика".

Как сообщили организаторы шоу, более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота.

В отличие от участников шоу, зрителям ТНТ в Петрозаводске не придется заниматься экстримом и чтобы получить сокровища ТНТ. Все, что нужно будет сделать – это включить 13 сентября в 19.00 ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Ну а сразу по окончании выпуска у вас будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник "Золото Геленджика" в Петрозаводске.

Ведущие нового проекта: Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске.

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