Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Известный шоумен Тимур Родригез посетил с семьей столицу Карелии.

В паблике "Живой Петрозаводск" жительница Карелии рассказала историю о том, как встретила известно шоумена, участника КВН, Comedy Club, "Один в один!", "Ледниковый период" Тимура Родригеза с женой и сыновьями в парке аттракционов в Петрозаводске.

"Сегодня семьей поехали в Петрозаводск покатать на каруселях сынулю в парке аттракционов, - написала участница паблика "Живой Петрозаводск". - Купили билет на автодром, стоим, ждём свою очередь на машинку. Обернулись, а за нами стоит Тимур Родригез с женой и двумя сыновьями. Сначала подумали: обознались, а потом его жена обратилась к нему по имени. Тимур! Неужели? В Петрозаводске? На каруселях? Так получилось, что потом катались ещё на нескольких каруселях одновременно. Приятная и симпатичная семья, Тимур с лучезарной улыбкой. Понравилось, что наш народ не особо навязывался с фотографированием. А мы всё-таки попросили Тимура сфотографироваться с нами".

Отметим, что Родригез на своих страницах в соцсетях - instagram и ВКотакте - не упоминал о своей поездке в Карелию.